Німеччина не визнає Палестину на Генасамблеї ООН

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 26 серпня заявив, що Німеччина не визнає Палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні разом із союзниками.

Про це пише Reuters.

Мерц виступив у Берліні на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. У липні той заявив, що Канада планує визнати Палестину на Генеральній Асамблеї, після подібних оголошень з боку Франції та Великої Британії.

Канцлер додав, що Німеччина не приєднається до цієї ініціативи, оскільки федеральний уряд не вважає, що Палестина виконала умови, які необхідні для визнання незалежності.

Що відомо про Палестину

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину як державу, сподіваючись, що це сприятиме припиненню вогню між ХАМАС і Ізраїлем. У липні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні — на сесії Генасамблеї ООН. Трохи пізніше прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна теж визнає Палестину у вересні. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.

21 липня 27 західних країн, включно з Великою Британією, Францією, Австралією та Канадою, виступили з жорсткою спільною заявою щодо дій Ізраїлю та закликали негайно припинити війну. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «останні рятівні канали, які ще утримують людей [у Газі] при житті, руйнуються». Він додав, що гуманітарні зусилля зазнають перешкод і перебувають під загрозою.