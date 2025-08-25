Україна братиме участь у «Євробаченні-2026»

Україна стане учасницею 70-го пісенного конкурсу «Євробачення».

Це підтверджує «Суспільне».

За словами голови української делегації Оксани Скибінської, участь у «Євробаченні-2026» — це можливість України продемонструвати неповторність її музичної ДНК.

Вона додала, що до ювілейного конкурсу український Нацвідбір готує кілька сюрпризів і про них почнуть розповідати вже незабаром.

Що відомо про «Євробачення-2026»

Ювілейний 70-й пісенний конкурс «Євробачення» у 2026 році відбудеться у столиці Австрії Відні.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Це вже втретє Відень прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше це сталося у 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею Merci Chérie у 1966 році. Вдруге — у 2015 році, коли завдяки перемозі Кончіти Вурст місто мало честь провести 60-й ювілейний конкурс.

Тепер, завдяки перемозі JJ з піснею Wasted Love, конкурс знову повертається до столиці Австрії.