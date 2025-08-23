Reuters: Сирія прибере два нулі з валюти та випустить нові банкноти. Їх друкуватиме держкомпанія РФ

Сирія прибере два нулі зі своєї валюти і випустить нові банкноти — так хочуть відновити довіру громадян до знеціненої ліри. Їх друкуватиме російська державна компанія.

Про це пише агентство Reuters, яке ознайомилося з відповідними документами. Агентству це також повідомили сім поінформованих джерел, а саме — пʼять комерційних банкірів, співробітник Центробанку і сирійський чиновник у сфері економіки.

Проблема полягає в тому, що сирійська ліра втратила понад 99% своєї вартості після початку громадянської війни у 2011 році: нинішній курс становить приблизно 10 тисяч лір за долар проти 50 лір за долар до війни.

Зараз сім’ям доводиться оплачувати щотижневі покупки чорними пакетами, в кожному з яких щонайменше по пів кілограма купюр по 5 000 лір — найбільшого на сьогодні номіналу.

Троє сирійських банкірів також зазначили, що одним з головних мотивів реформи є приблизно 40 трильйонів лір, які перебувають поза офіційною фінансовою системою. Випуск нових купюр дав би уряду більше контролю над готівковим обігом. Reuters пише: наразі не зрозуміло, чи деномінацію сирійської ліри має схвалити парламент.

Голова Центрального банку Сирії Абделькадер Хусріє 22 серпня заявив, що деномінація є стратегічною складовою фінансових і монетарних реформ.

«Ми створили комітети за участю державних і приватних банків та експертів Центробанку, щоб визначити вимоги до змін у валюті», — сказав він у ефірі державного саудівського телеканалу Al Arabiya, назвавши нову валюту «необхідністю».

Він додав, що терміни запровадження нових грошей ще «перебувають на розгляді». Проте, за словами джерел, на найближчі тижні запланована інформаційна кампанія перед офіційним запуском нових банкнот 8 грудня — у першу річницю повалення режиму Башара Асада. А двоє директорів комерційних банків повідомили, що Центробанк наказав фінустановам підготуватися до запуску до середини жовтня.

Пʼятеро банкірів підтвердили, що їм повідомили про 12-місячний «перехідний період», протягом якого старі й нові купюри перебуватимуть в обігу.

Циркуляри Центробанку, які бачив Reuters, вимагали від банків надати детальні звіти про їхню інфраструктуру — кількість камер, лічильників банкнот, сховищ, а також провести тести, щоб автоматизовані системи змогли працювати з новою валютою.

Двоє банкірів і ще одне сирійське джерело повідомили агентству, що Сирія домовилася з російською державною компанією «Держзнак» про друк нових банкнот. Угоду, за їхніми словами, остаточно закріпили під час візиту високопоставленої сирійської делегації до Москви наприкінці липня. Це та сама компанія, що друкувала сирійську валюту за часів Башара Асада.

У травні Reuters писало, що Сирія планує друкувати валюту нового дизайну в Обʼєднаних Арабських Еміратах і Німеччині замість Росії. Остання друкувала сирійський фунт понад десятиліття після того, як через санкції Дамаску довелося розірвати контракт з європейською компанією. У лютому 2025 року ЄС призупинив санкції проти фінансового сектора Сирії, зокрема дозволив друкувати валюту.

Reuters також зазначає, що реформа має символічне значення і знаменуватиме остаточний розрив із понад півстолітнім правлінням Асадів. Зараз обличчя Башара Асада зображене на фіолетовій купюрі 2 000 лір, а його батька Хафеза — на зеленій банкноті 1 000 лір.

Сирійський економіст Карам Шаар, радник ООН, зазначив, що заміна банкнот із зображенням Асада є необхідним політичним кроком.

Утім, він попередив, що деномінація може заплутати населення, особливо літніх людей і що немає чіткої регуляторної бази чи плану для повної реалізації на національному рівні, зважаючи на розділеність території.

Шаар зазначив, що замість повної реформи Сирія могла б обмежитися випуском банкнот більшого номіналу — 20 000 чи 50 000 лір. Це спростило б обіг і зберігання грошей та допомогло б уникнути витрат на масштабну зміну валюти, які можуть сягнути сотень мільйонів доларів.

Що передувало

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла у столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії у січні 2025 року. А наприкінці липня 2025 року в Сирії запланували позачергові вибори до Народної ради (парламенту) на 15—20 вересня.