Нідерланди відправлять засоби ППО в Польщу, щоб захистити західні поставки в Україну

Нідерланди відправлять у Польщу системи ППО, щоб захистити логістичний центр НАТО, де зосереджені західні військові поставки в Україну.

Про це в соціальних мережах написав міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

З 1 грудня 300 нідерландських військовослужбовців шість місяців нестимуть службу в Польщі. Patriot захищатимуть від балістичних ракет, NASAMS — від ракет меншої дальності, а інші системи будуть перехоплювати дрони.

Раніше Нідерланди оголосили, що восени розгорнуть у Польщі винищувачі F-35.