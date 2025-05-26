Нідерланди відправили останню партію винищувачів F-16 для України

З Нідерландів відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16 — вони вилетіли з авіабази «Фолькель» до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

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На авіабазі «Фолькель» був присутній міністр оборони Рубен Брекельманс. Він сказав, що це ностальгічний момент, адже F-16 відігравали важливу роль для нідерландських Повітряних сил десятиліттями.

«Та нині, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас», — сказав він.

Міністр наголосив, що у мирний час навчання на цих винищувачах триває роками, але українські пілоти та техніки змогли опанувати ці літаки «у рекордні терміни».

За його словами, F-16 вже допомогли українським військовим збивати крилаті ракети й дрони, тобто рятувати життя. Міністр додав, що ці літаки мають кращі технічні можливості й вищу виживаність у бою, ніж радянські, які досі використовувала Україна.

Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі. Також вони продовжать передавати все необхідне для обслуговування F-16 — запчастини, боєприпаси та паливо.

F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили «Авіаційну коаліцію», метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. Першу партію F-16 Україні передали Нідерланди, про що стало відомо в жовтні 2024 року. Вдруге літаки надійшли в Україну в грудні 2024-го, їх відправила Данія.

Загалом F-16 погодилися передати Києву чотири держави-союзниці: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) і Норвегія (6 літаків).