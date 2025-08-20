FT: Росія продає нафту Китаю через тіньову інфраструктуру, яку Іран створив ще у 2019 році

У 2019 році Іран через швейцарських адвокатів і панамські офшори створив тіньову інфраструктуру для продажу нафти в Китай. Згодом до неї долучилися Росія і Венесуела.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times і некомерційної дослідницькою групи C4ADS.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди, яка ненадовго послабила санкції в обмін на обмеження Іраном своїх ядерних амбіцій. Наступного року він скасував тимчасові винятки, які дозволяли восьми країнам, включно з Китаєм, продовжувати купувати іранську нафту, не боячись американських санкцій.

Навесні 2019 року Іран почав створювати офшорні компанії для зареєстрованого в Панамі товарного брокера Ocean Glory Giant.

Ocean Glory хотіла оформити морські іпотеки — у цьому випадку фіксовану заставу, забезпечену судном, а не звичайний кредит на його придбання — на окремі нафтові танкери, щоб вони слугували гарантією для угод з китайськими покупцями. Якщо б Ocean Glory не отримала оплати за доставлену нафту, вона могла б звернути стягнення на іпотеку й заявити права власності на судно контрагента. У даних про походження нафти вказали Ірак і Малайзію.

Загалом швейцарські авдокати підписали іпотечні кредити на понад 30 танкерів вартістю близько мільярда доларів. Розслідування стверджує, що ці судна використовували майже виключно для транспортування нафти на мільярди доларів з Ірану, Венесуели, а пізніше з Росії.