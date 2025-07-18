Велика Британія також знизить ціну на російську нафту — першим це зробив ЄС

Велика Британія приєднується до ініціативи Європейського Союзу і також знижує цінову стелю на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.
Про це повідомив уряд країни.
Там кажуть, що це рішення прямо вдарить по прибутках Росії від продажу нафти, які вже зменшилися на 35%, порівняно з минулим роком станом на травень. Воно має знизити ринкову ціну російської нафти й ще більше обмежити потік грошей у військовий бюджет Кремля.
Канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз пояснила, що нова межа цін бʼє по головному джерелу фінансування війни, яку Росія веде проти України, і водночас зберігає стабільність енергетичних ринків.
Британським компаніям дадуть час, щоб підлаштуватися: нова межа почне діяти з 23:01 (за британським часом) у вівторок, 2 вересня 2025 року. Для угод, укладених до цього моменту, діятиме 45-денний перехідний період — до 23:01 п’ятниці, 17 жовтня.
З початку повномасштабного вторгнення Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 250 суден, які перевозили російську нафту.
- Нафта — одне з найбільших слабких місць російської економіки: енергетичні доходи становлять приблизно 30% усіх федеральних надходжень, що фінансують війну.
- У 2022 році «Велика сімка», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Вона забороняє компаніям країн G7 транспортувати, страхувати або обслуговувати поставки російської нафти, якщо вона продається дорожче за цю ціну, тепер її знизили до $47,6. Україна пропонувала удвічі зменшити ціну на російську нафту.
- Водночас цінові обмеження на інші нафтопродукти залишаються без змін: $100 за барель для дорогих продуктів, таких як дизель і бензин, і $45 — для дешевших, як-от мазут.
- РФ сформувала тіньовий флот, щоб обходити ці обмеження. Проти нього регулярно вводять санкції.