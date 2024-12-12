Українська розвідка встановила 238 суден, що входять до тіньового флоту РФ

Українська розвідка зібрала досьє на 238 суден та 31 капітана, які входять до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Там кажуть, що експорт викопного палива є ключовим джерелом фінансування для нарощування військової сили агресорів. Так, у 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів, Іран – майже $53 мільярди.

З 2022 року Росія витратила близько $10 мільярдів на створення власного тіньового флоту.

У тіньовому флоті налічують понад тисячу танкерів — це переважно застарілі, погано обслуговувані судна без належного страхування, із заплутаними структурами власності та управління, розташованими у «дружніх» юрисдикціях, під «зручними» прапорами.

З лютого 2022 року за участю тіньових танкерів вже зафіксували понад 50 інцидентів від Данських проток до Малайзії. Це стається тому, що ці судна відмовляються від лоцманських послуг та використовують оманливі тактики, щоб приховати походження вантажів.

Максимальна вантажність тіньового флоту становить понад 100 мільйонів тонн — 17 % світового флоту нафтових танкерів.

Що передувало

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про придушення так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який допомагає їй обходити санкції. Тоді під керівництвом Великої Британії 44 європейські країни та Європейський Союз погодили нові санкції. Пізніше до програми приєдналися США і Канада.

Тоді ж в Офісі премʼєра Стармера зазначили, що деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.

У липні Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.