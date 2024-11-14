ЄС готує нові санкції проти тіньового флоту Росії

Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти тіньового флоту РФ, який Росія використовує для доставки своєї нафти в обхід міжнародних заборон. Нові санкції мають ухвалити до кінця цього року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Санкції, зокрема, включатимуть штрафи проти людей, які причетні до торгівлі російською нафтою. Члени ЄС все ще обговорюють деталі обмежень — щоб їх ухвалити потрібне одноголосне голосування.

Останніми місяцями у Європейському Союзі все складніше ухвалювати пакети санкцій, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето і блокує такі рішення.

ЄС також хоче підвищити податки на імпорт сільськогосподарської продукції та риби з Росії та Білорусі до ЄС. Проте ухвалення торговельних заходів, на відміну від санкцій, не завжди потребує одностайної підтримки всіх країн Європейського Союзу, писав раніше Bloomberg.



Зараз видання припускає, що цей пакет обмежень можуть представити уже в січні, щоб ухвалити його 24 лютого, коли виповниться третя річниця повномасштабного вторгнення Росії.

Що передувало

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати «тіньовий флот».

У липні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про придушення так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який допомагає їй обходити санкції. Тоді під керівництвом Великої Британії 44 європейські країни та Європейський Союз погодили нові санкції. Пізніше до програми приєдналися США і Канада.

Тоді ж в Офісі премʼєра Стармера зазначили, що деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.

У липні Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що приносить великі прибутки Кремлю.