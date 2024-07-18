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Велика Британія ввела санкції проти 11 суден, що перевозили російську нафту

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Велика Британія 18 липня розширила санкції проти Росії й ввела обмеження проти 11 суден, що перевозили російську нафту.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Під обмеження потрапили судна:

  • Zaliv Amurskiy (IMO 9354313), ходить під прапором Панами;
  • SCF Amur (IMO 9333436), Габон;
  • SCF Pechora (IMO 9333424), Габон;
  • Korolev Prospect (IMO 9826902), Габон;
  • Primorsky Prospect (IMO 9511533), Габон;
  • Rocky Runner (IMO 9288899), острови Кука;
  • Dynamik Trader (IMO 9286657), острови Кука;
  • Adygeya (IMO 9292204), Габон;
  • Fighter Two (IMO 9296391), острови Кука;
  • NS Lotus (IMO 9339337), Габон;
  • NS Commander (IMO 9306794), Габон.

Всі судна потрапили під санкції через перевезення нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну.

  • На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у розмірі $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального та $45 — для різних мастил.
  • Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати «тіньовий флот».