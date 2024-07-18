Велика Британія ввела санкції проти 11 суден, що перевозили російську нафту

Велика Британія 18 липня розширила санкції проти Росії й ввела обмеження проти 11 суден, що перевозили російську нафту.
Про це йдеться на сайті уряду Британії.
Під обмеження потрапили судна:
- Zaliv Amurskiy (IMO 9354313), ходить під прапором Панами;
- SCF Amur (IMO 9333436), Габон;
- SCF Pechora (IMO 9333424), Габон;
- Korolev Prospect (IMO 9826902), Габон;
- Primorsky Prospect (IMO 9511533), Габон;
- Rocky Runner (IMO 9288899), острови Кука;
- Dynamik Trader (IMO 9286657), острови Кука;
- Adygeya (IMO 9292204), Габон;
- Fighter Two (IMO 9296391), острови Кука;
- NS Lotus (IMO 9339337), Габон;
- NS Commander (IMO 9306794), Габон.
Всі судна потрапили під санкції через перевезення нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну.
- На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у розмірі $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального та $45 — для різних мастил.
- Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати «тіньовий флот».