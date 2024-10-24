Деякі країни ЄС пропонують підвищити мито на продовольство та добрива з РФ і Білорусі

Кілька країн Європейського Союзу закликають увесь блок підвищити податки на імпорт сільськогосподарської продукції та риби з Росії та Білорусі до ЄС.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Водночас в ЄС є країні, як кажуть, що перш ніж підвищити мита напродовольство та добрива з Росії та Білорусі, потрібно оцінити майбутній вплив такого рішення на європейський імпорт і ціни на продукти харчування.

Проте ухвалення торговельних заходів, на відміну від санкцій, не завжди потребує одностайної підтримки всіх країн Європейського Союзу.

Наразі ЄС вивчає, на які товари може підвищити мито. Будь-які кроки щодо добрив, ймовірно, будуть вітатися європейською промисловістю поживних речовин для рослинництва, яка лобіює посилення захисту, пише Bloomberg.

Поки що терміни, коли блок може запровадити нові обмеження на продовольство і добрива з Росії та Білорусі, невідомі.

Росія є найбільшим у світі експортером добрив з часткою ринку 18%. Хоча галузь не потрапила під санкції через повномасштабне вторгнення в Україну, але РФ все ж зменшила експорт подібної продукції через проблеми з логістикою та платежами, повʼязані з війною. Bloomberg із посиланням на дані Російської асоціації виробників добрив пише, що експорт відтоді відновився, а цього року очікується, що РФ досягнене рекордних показників рівня 2021 року.

Сільське та лісове господарство, мисливство, рибальство і рибництво становили приблизно 2% валового внутрішнього продукту Росії в першому півріччі 2024 року.

В Євросоюзі зараз також працюють над новим пакетом санкцій. Але, імовірно, його остаточно схвалять після закінчення головування в Раді ЄС Угорщини, яка має проросійські погляди та часто блокує різні види допомоги Україні. З нового року головування в Раді ЄС перейде до Польщі.

Уряди одразу кількох країн цього тижня звернулися до виконавчого органу Європейського Союзу з проханням розглянути більш вузький набір обмежень, наприклад, включити в список більше суден «тіньового флоту» і використовувати новий режим ЄС для визначення субʼєктів дезінформації.