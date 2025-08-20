Міністр фінансів США: Вашингтон продає Європі зброю для України з націнкою у 10%

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що європейські країни купують у Штатів зброю з 10-відсотковою націнкою і передають її Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Бессента, націнка на зброю може покрити витрати на озброєння України в межах гарантій безпеки, зокрема на захист українського неба.

Міністр додав, що США очікують компенсувати вкладені гроші після завершення війни завдяки економічному партнерству з Україною.

«Ми створили це економічне партнерство, яке, як тільки конфлікт зупиниться, може принести значну вигоду американським платникам податків. Ми зможемо повернути свої вкладення. Якщо в Україні все буде добре — буде добре й нам. Але для цього конфлікт має припинитися», — зазначив Бессент.

Міністр фінансів додав, що США вже запускають окремі інвестиції для цього, але президент Дональд Трамп, за його словами, «діє з обережністю та уважністю».

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Трамп пізніше заявив, що США готові надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть. Але він виключив розміщення американських військ на території України.