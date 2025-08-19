Швейцарія готова провести зустріч лідерів України та РФ. Путіну обіцяють імунітет попри ордер МКС

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна «більш ніж готова» до проведення саміту за участю Володимира Зеленського і Путіна. Очільнику Кремля обіцяють імунітет від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.
Про це пише агентство AFP.
Міністр пояснив, що Путіну дозволять приїхати у Женеву у рамках спеціально створеної торік процедури: швейцарський уряд вирішив не дотримуватися міжнародних ордерів на арешт, якщо обвинувачені прибули до країни на мирні переговори, а не для приватного візиту.
Кассіс додав, що він постійно підтверджував готовність організовувати такі зустрічі на території своєї країни під час контактів з російським колегою Сергієм Лавровим протягом останніх місяців.
Востаннє Путін відвідував Женеву у червні 2021 року. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Путіна звинувачують у незаконній депортації дітей з України. Де-юре для російського диктатора закриті 123 країни.
- Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що намагається організувати переговори між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. За даними Sky News, зустріч має відбутися в Європі. Серед варіантів розглядають Женеву та Рим. Президент Франції Емманюель Макрон запропонував зробити виняток для ордера МКС для саміту.
- Reuters також повідомляло, що тристороння зустріч Путіна, Трампа і Зеленського може відбутися в Будапешті — Угорщина вирішила вийти з МКС та не визнає його ордера на глав держав.