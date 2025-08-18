В уряді розповіли, коли буде готова постанова про виїзд за кордон чоловіків до 22 років

Постанову про дозвіл виїздити за кордон чоловікам від 18 до 22 років уряд планує напрацювати до кінця тижня.
Про це журналістам повідомила премʼєрка Юлія Свириденко, передає «Суспільне».
«Це буде постанова Кабміну. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну. Думаю, що на цьому тижні фіналізуємо», — зазначила вона.
Пропозицію розширити вікову категорію чоловіків, які можуть виїжджати за кордон, 12 серпня озвучив президент Володимир Зеленський.
Президент тоді пояснював таку ініціативу тим, що вона «допоможе багатьом молодим українцям зберегти звʼязки з Україною і реалізуватись у навчанні в Україні».
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.
- Міністр оборони Рустем Умєров розповідав журналістам у червні, що Міністерство оборони не розглядає зменшення мобілізаційного віку нижче за 25 років.