NBC: Формат зустрічі Трампа і Путіна змінився. Лідери не зустрічатимуться вдвох

Формат зустрічі президента США Дональда Трампа і очільника Кремля Володимира Путіна 15 серпня на Алясці змінився — лідери не зустрічатимуться вдвох.

Про це високопосадовець Білого дому повідомив NBC News, передає Sky News.

Раніше запланована зустріч віч-на-віч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі «три на три».

У переговорах візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який раніше декілька разів літав на перемовини до РФ.

Очікують, що Дональд Трамп зустрінеться з Путіним 15 серпня в штаті Аляска — літак президента США вже приземлився там.

Телеканал CNN з посиланням на високопосадовців адміністрації писав, що Рубіо не вважають м’яким до Росії, бо раніше він називав Путіна військовим злочинцем.