Зеленський зустрінеться з Макроном після переговорів Трампа і Путіна

Президенти України й Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон домовилися про зустріч після саміту Росії та США на Алясці 15 липня.

Першим про це написало французьке медіа BMFTV з посиланням на джерела у Єлисейському палаці. Інформацію також офіційно підтвердили «Суспільному».

За даними BMFTV, перед зустріччю лідерів США та РФ Макрон і Зеленський провели нову розмову. В адміністрації французького президента наголосили, що діалог між президентами є «тісним і постійним».

Джерела не називають конкретної дати та місця зустрічі лідерів.

Проте в Єлисейському палаці додають, що вона відбудеться, «коли це буде найбільш корисно та ефективно».

Зустріч Путіна і Трампа: що відомо

Дональд Трамп зустрінеться з Путіним сьогодні, 15 серпня, на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Орієнтовно, зустріч розпочнеться о 22:30 за Києвом.

Президент США раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським. На його думку, ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.

CBS писало з посиланням на джерела, що Трамп, президент Зеленський і Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.

Сам очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню в Україні. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із Зеленським.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків сторони мають досягти припинення вогню.

«Дарувати свою землю українці не будуть», — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українській Конституції є чітка відповідь про території.