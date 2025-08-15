У Києві біля посольства США пройшла акція через зустріч Трампа і Путіна

У Києві 15 серпня, напередодні зустрічі лідерів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, люди зібралися на мирну акцію протесту навпроти посольства США.

Про це повідомляють «Суспільне» і «Радіо Свобода».

На акції зібралися приблизно сотня людей. Основні вимоги — звільнити всіх полонених і заручників та не говорити про Україну без України.

Учасники акції також хвилюються, що на сьогоднішніх переговорах між Трампом і Путіним мова може йти про територіальні поступки. Усі звернення дублюються англійською мовою.

Крім того, люди просять змінити риторику та порядок денний зустрічі Трампа і Путіна з обміну територіями на обмін полоненими, а також закликають посилити тиск, щоб міжнародні організації допустили до місць утримання полонених.

Зустріч Путіна і Трампа

Дональд Трамп зустрінеться з Путіним сьогодні, 15 серпня, на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Орієнтовно, вона розпочнеться о 22:30 за Києвом.

Президент США раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським. На його думку, ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.

CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.

Сам очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню в Україні. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із Зеленським.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків сторони мають досягти припинення вогню.

«Дарувати свою землю українці не будуть», — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українській Конституції є чітка відповідь про території.