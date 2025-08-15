Праворадикальну партію «Альтернатива для Німеччини» визнали екстремістською у Бранденбурзі

Управління захисту Кконституції федеральної землі Бранденбург визнала, що місцеве відділення ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» порушує людську гідність і Конституцію землі.

Про це пише Die Zeit.

Меморандум, який представили міністр внутрішніх справ Бранденбурга Рене Вільке і голова Управління захисту Конституції Вільфрід Петерс класифікує партію як «підтверджену правоекстремістську організацію».

У 140-сторінковому звіті зазначається, що кричущі порушення основоположних прав вільного демократичного порядку, таких як принципи демократії та верховенства права, «спостерігаються у значній мірі». Ці порушення «почастішали, особливо останнім часом». Контакти з правоекстремістськими організаціями «культивуються, підтримуються і послідовно посилюються» з 2020 року.

Управління захисту Конституції стверджує, що ключові представники партії ставлять під сумнів легітимність конституційних процедур і рішень таким чином, що це спрямовано на «загальне приниження політичної системи ФРН». У дебатах про міграціїю партія навмисно використовує «апокаліптичні сценарії жахів», щоб розпалити страхи та посилити соціальну напруженість.

Класифікація як підтвердженої правоекстремістської діяльності організації дозволить, серед іншого, ефективніше та легше використовувати розвідувальні ресурси в розслідуваннях проти партії. Це також формує основу для можливих подальших кроків, як-от процедура заборони. Міністр Вільке додав, що до заборони ще далеко, але вона станеться, якщо АдН продовжить радикалізуватися.

У партії це рішення розкритикували. Лідер фракції у Ландтазі Бранденбурга Ганс-Крістоф Берндт заявив, що Управління захисту Конституції «загрожує демократії».