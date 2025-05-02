Німецька розвідка назвала ультраправу партію AfD екстремістською групою

Федеральне відомство із захисту Конституції Німеччини визнало партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD) підтвердженою правоекстремістською організацією «через екстремістський характер усієї партії, яка нехтує людською гідністю».

Про це повідомила пресслужба відомства.

Там зазначили, що з 2 травня 2025 року партія вважається такою, що певне діє проти основ демократичного ладу Німеччини. Адміністративний суд Кельну й Вищий адміністративний суд Північного Рейну-Вестфалії у 2022 та 2024 роках підтвердили, що є численні докази антидемократичних дій AfD. Подальші перевірки це підтвердили.

Відомство дослідило програму партії, публічні висловлювання її представників, зв’язки з іншими праворадикальними угрупованнями, а також її роботу під час останніх виборів і стосунки з молодіжним крилом — організацією Junge Alternative, яка теж визнана праворадикальною.

Тому Федеральне відомство із захисту Конституції Німеччини дійшло висновку: партія просуває ідею, що німецький народ — це етнічна спільнота за походженням, через що вона виключає окремі групи (наприклад, мусульман або людей з міграційним корінням) з рівноправної участі в суспільстві. А це суперечить демократичним принципам.

Таке розуміння німецького суспільства стало основою для регулярної ворожої риторики партії — проти мігрантів, меншин і мусульман.