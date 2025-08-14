Нардепа Євгенія Шевченка продовжать тримати під вартою — його підозрюють у держзраді

Печерський районний суд 14 серпня продовжив запобіжний захід народному депутату Євгенію Шевченку, якого підозрюють у державній зраді.
Про це пресслужба суду повідомила «Суспільному».
Нардепа триматимуть під вартою до 9 жовтня. Це вже пʼятий раз, коли Євгенію Шевченку суд продовжує запобіжний захід.
- Шевченко зараз перебуває в СІЗО. Ще в листопаді 2024 року йому повідомили першу підозру в державній зраді — через його діяльність, що завдавала шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.
- У червні 2025 року йому оголосили ще одну підозру в держзраді — тепер за дії, вчинені вже після повномасштабного вторгнення Росії.
- У липні 2025 йому оголосили підозру в шахрайстві. За даними СБУ, Шевченко видурював гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі. Слідчі вважають, що він створював штучні проблеми під час доставки товарів з Білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар 14,5 млн грн. Крім того, наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні «відкати», пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив.