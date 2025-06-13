Нардепу Шевченку оголосили про нову підозру у держзраді

Правоохоронці повідомили про нову підозру нардепу Євгенію Шевченку. Йому інкримінують державну зраду за події після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пишуть Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань.

Відомства не називають імені Шевченка прямо, але судячи з деталей справи йдеться саме про нього.

Ще у листопаді 2024 року йому повідомили першу підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу) — через його діяльність, яка завдавала шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під час досудового розслідування зʼясувалось, що після 24 лютого 2022 року депутат не лише не припинив протиправної діяльності, а й продовжував її. Він записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійським блогерам та експертам, а потім цей контент поширювався через російські пропагандистські медіа. Його метою було створення в російському суспільстві хибного враження, що це офіційна позиція представника української влади.

У цих матеріалах депутат поширював інформацію, яка мала дискредитувати українську владу, підкреслюючи нібито її нездатність втримати території та досягти миру, а також утверджував думку, що Україна має погодитися на будь-які переговори з РФ.

У підсумку всього вище наведеного Шевченку додатково повідомили нову підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).