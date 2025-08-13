Нардепа Христенка оголосили в розшук — його підозрюють у роботі на ФСБ і посиленні російського впливу на НАБУ

Служба безпеки України оголосила народного депутата від нині забороненої партії ОПзЖ Федора Христенка в розшук.

Відповідна картка розшуку зʼявилась на сайті МВС України.

У картці йдеться, що Христенко зник 21 липня, його розшукують за переховування від органів досудового розслідування.

Що передувало

СБУ 21 липня повідомила Христенку підозру в державній зраді та зловживанні впливом.

Слідство вважає, що ФСБ завербувала Христенка ще за часів президентства Віктора Януковича. Зараз він перебуває у тісному зв’язку з Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), який є резидентом ФСБ і «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Також Христенко був звʼязковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

За інформацією спецслужби, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції гідності. Зокрема, для організації «Антимайдану» він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників, щоб транспортувати «тітушок».

У СБУ кажуть, що зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них — один з начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала 21 липня за підозрою у веденні бізнесу з РФ і контактах з росіянами. Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання в Донецькому університеті.

СБУ також стверджує, що саме Христенко організував «спецоперацію» під час якої детективи НАБУ допомогли втекти бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову.

Після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон.