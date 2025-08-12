Китай відклав нові мита проти США. Раніше аналогічно зробив Трамп

Китай та США відклали введення нових митних тарифів один проти одного ще на 90 днів.

Про це йдеться у спільній заяві обох країн.

Сторони погодились призупинити введення додаткових 24-відсоткових тарифів. При цьому решта в 10% збережеться.

Таке рішення обґрунтовують останнім раундом переговорів між США і КНР, які пройшли 28—липня у Стокгольмі.

11 серпня CNBC з посиланням на джерело повідомило, що президент США Дональд Трамп підписав документ про відкладення тарифів за кілька годин до того, як пауза щодо них мала закінчитися. Якби він цього не зробив, тарифи сягнули б 145%.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.