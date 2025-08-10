Очільниця європейської дипломатії збирає глав МЗС: говоритимуть про зустріч Трампа і Путіна

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас у понеділок, 11 серпня, скликає міністрів закордонних справ країн-членів ЄС для обговорення наступних кроків у звʼязку з запланованою зустріччю лідерів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це пише Reuters.

«США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією має включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи», — сказала вона.

Каллас заявила, що, «працюючи над досягненням стійкого та справедливого миру, ми керуємося чіткою нормою міжнародного права: усі тимчасово окуповані території належать Україні».

«Угода не повинна стати трампліном для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи», — додала вона.

Дипломатка також зазначила, що міністри обговорять ситуацію в секторі Гази.