Медіа назвали потенційні місце і час зустрічі Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч з головою Кремля Володимиром Путіним у Ватикані.
Про це пише Sky News із посиланням на джерела.
Співрозмовники медіа розповіли, що 7 серпня Трамп мав розмову з премʼєркою Італії Джорджею Мелоні. Американський президент просив організувати зустріч з Путіним в Італії.
Джерела не уточнюють, чи досягли політики хоч якоїсь домовленості. Але, на їхню думку, якщо зустріч все ж проводитимуть в Італії, найімовірніше, вона відбудеться у Ватикані.
Водночас російські пропагандистські медіа з посиланням на джерела пишуть, що Рим не буде майданчиком для зустрічі Трампа і Путіна.
Щодо дати зустрічі канал Fox News пише, що вона відбудеться наприкінці наступного тижня. Серед локацій, де можуть зустрітись лідери, канал називає Рим (Італія), Угорщину, Швейцарію та ОАЕ.
- The New York Times 6 серпня написав, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто наступного тижня. Згодом сам президент США заявив, що «є хороші шанси» на зустріч з Путіним та Зеленським.
- Путін припускав, що зустріч можуть провести в ОАЕ. Коментуючи можливість зустрітися з Зеленським, він заявив, що наразі для цього нема відповідних умов.