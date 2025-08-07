Axious: Віткофф поінформує Україну і союзників по НАТО про результати зустрічі з Путіним

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 7 серпня планує провести відеоконференцію з посадовцями України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Фінляндії.

Про це пише Axious із посиланням на два джерела.

Віткофф планує поінформувати їх про свою зустріч з Путіним 6 серпня та обговорити подальші дії, включно з можливою зустріччю Трампа і Путіна.

Віткофф зустрічався з Путіним у Москві, після чого Трамп і президент України Володимир Зеленський поговорили телефоном. Американський лідер описав зустріч у Москві як «значний прогрес».

Згодом NYT написала, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня. А невдовзі після особистої зустрічі з Путіним він планує провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним. Сам Трамп зазначив, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським﻿.

7 серпня Зеленський підтвердив, що напередодні обговорювали потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом. Ішлося про два двосторонні формати та один тристоронній.

Путін заявив, що його зустріч з Трампом може відбутися в ОАЕ. Щодо зустрічі із Зеленським, він зазначив, що «в цілому не має нічого проти», однак для цього мають бути створені «відповідні умови» — а до їхньої появи ще далеко.