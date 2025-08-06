У Києві зросла кількість жертв через обстріл 31 липня

У Києві зросла кількість жертв через комбінований обстріл російською армією 31 липня.
Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко.
У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї.
- У ніч проти 31 липня РФ атакувала Україну 8 крилатими ракетами «Іскандер-К» і 309 дронами. Основним напрямком удару був Київ. ППО знешкодила 3 крилаті ракети «Іскандер-К» і 288 дронів.
- Одна з ракет влучила в жилий будинок у Святошинському районі столиці. Серед загиблих — пʼятеро дітей. Наймолодшій дитині було два роки. Постраждали 159 людей, зокрема 16 дітей. У столиці 1 серпня було Днем жалоби.