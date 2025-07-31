РФ атакувала Україну 8 крилатими ракетами та понад 300 БпЛА. Як спрацювала ППО

У ніч проти 31 серпня РФ атакувала Україну 8 крилатими ракетами «Іскандер-К» та 309 дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів — загалом було 317 повітряних цілей. Основним напрямком удару був Київ. ППО збила більшість з них, проте були прямі влучання як ракет, так і дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу російська армія запускала БпЛА з таких російських напрямків, як Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, ракети — з Курської області.

Українська ППО знешкодила 3 крилаті ракети «Іскандер-К» і 288 дронів. Зафіксували прямі влучання пʼяти ракет (одна з них — у житловий будинок Києві) та 21 ударного БпЛА в 12 місцях, ще у 19 — впали уламки.