Ворог завдав комбінованої атаки по Києву. Відомо про шістьох загиблих

У ніч проти 31 липня росіяни завдали комбінованої атаки по Києву. Відомо про шістьох загиблих: чотирьох у Святошинському районі та двох — у Соломʼянському. Серед загиблих шестирічний хлопчик.

Поранень дістали 52 людини, 29 з них — у лікарнях. Серед поранених — 9 дітей.

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Загалом у столиці наслідки атаки зафіксували у 27 місцях. У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.

У Солом’янському районі пошкоджені квартири в кількох будинках. У Голосіївському районі пошкоджені, зокрема, школа і дитячий садок.

У Шевченківському районі ударна хвиля вибила вікна в дитячому відділенні медзакладу.