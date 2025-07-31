У Києві зросла кількість загиблих від атаки РФ

Кількість жертв у Києві після нічної атаки Росії зросла до 11 людей, з них — одна дитина.
Про це повідомляє МВС.
Постраждало 93 людини, з них — 11 дітей. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають.
Мер міста Віталій Кличко оголосив 1 серпня Днем жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
У столиці будуть заборонені будь-які розважальні заходи.
- У ніч проти 31 липня РФ атакувала Україну 8 крилатими ракетами «Іскандер-К» і 309 дронами. Основним напрямком удару був Київ. ППО знешкодила 3 крилаті ракети «Іскандер-К» і 288 дронів.
- Через атаку постраждали будівлі Національної кіностудії імені Олександра Довженка та Київського ісламського культурного центру.