Вибух батискафа «Титан»: берегова охорона звинувачує неадекватну конструкцію і токсичність на робочому місті

Слідча рада Берегової охорони США 5 липня завершила розслідування трагедії батискафа «Титан», який вибухнув в Атлантичному океані в червні 2023 року. У 300-сторінковому звіті слідчі дійшли висновку, що основним фактором вибуху була «неадекватна конструкція» апарату, внаслідок якої загинули пʼятеро людей.

Про це пише Reuters.

Голова Ради морських розслідувань Берегової охорони США Джейсон Нойбауер заявив, що вибуху можна було запобігти.

«Існує потреба в сильнішому нагляді та чітких варіантах для операторів, які досліджують нові технології поза межами існуючої регуляторної бази», — сказав Нойбауер.

Берегова охорона США

Також у звіті згадують «токсичну культуру на робочому місці» в OceanGate, яка володіє батискафом, недосконалу регуляторну базу для підводних апаратів та інших нових суден і неефективний процес інформування про порушення.

Протягом кількох років до інциденту OceanGate використовувала тактику залякування, поблажок для наукових місій та сприятливу репутацію компанії, щоб уникнути перевірки з боку регуляторів. Рада встановила, що OceanGate не розслідувала та не усунула відомі аномалії корпусу після експедиції на «Титанік» у 2022 році.

Що сталося з батискафом «Титан»

19 червня 2023 року в Атлантичному океані зник підводний човен «Титан», що показував туристам затонулий «Титанік». На його борту було пʼятеро людей, зокрема британський мільярдер Хеміш Хардінг і засновник компанії OceanGate, Стоктон Раш.

22 червня в Атлантичному океані знайшли уламки батискафа. За даними журналістів, США зафіксували звук вибуху апарата за кілька годин після занурення.

29 червня берегова охорона США підняла з дна Атлантичного океану ймовірні рештки загиблих разом з уламками батискафа «Титан».

6 липня компанія OceanGate призупинила всі дослідницькі та комерційні місії.