У ДБР розповіли, скільки бійців повернулося із СЗЧ

Завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомив агентству Інтерфакс-Україна директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Найбільше бійців стало до строю у Збройних силах України. Також активно військові повертались до Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Олексій Сухачов зауважив, що визначений алгоритм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку. Їм також поновлять виплати та видачу продуктів та речей. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Альтернативно він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку або Нацполіції. Міноборони також дозволило звернутися до однієї з 19 військових частин із затвердженого Генеральним штабом списку або до однієї з 15 рот резерву Нацгвардії.