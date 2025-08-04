Сутичка з ТЦК біля стадіону у Вінниці: п’ятьох затриманих відправили під домашній арешт

Вінницький міський суд 4 серпня обрав запобіжний захід пʼятьом затриманим, яких підозрюють у спробі захоплення центрального міського стадіону.

Про це повідомляє «Суспільне».

Всіх підозрюваних відправили під домашній арешт на 60 діб.

Затриманих обвинувачують у двох епізодах за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період),

ч. 2 ст. 15 та ст. 341 (закінчений замах на захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади.

Затримані мають право подати апеляцію.

Що передувало

Пізно ввечері 1 серпня у Вінниці сталась сутичка біля стадіону «Локомотив». Там зібрались місцеві жителі, вимагаючи відпустити мобілізованих чоловіків.

Місцеві медіа писали, що вранці того дня на стадіон привезли приблизно 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів. Увечері до об’єкта почали підходити їхні жінки та родичі. Згодом між цивільними і військовими стався конфлікт — громадяни виламали ворота стадіону і намагалися прорватися всередину.

У результаті затримали пʼятьох чоловіків. Поліція почала розслідувати спробу захопити держустанову.