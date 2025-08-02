Мітинг під стадіоном «Локомотив» у Вінниці: поліція розслідує спробу захопити держустанову

Дії учасників заворушень біля стадіону «Локомотив» у Вінниці, що відбулися вночі 2 серпня, розслідують як спробу захопити держустанову.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Правоохоронці розповіли, що дехто з присутніх на мітингу пошкодив ворота і потрапив на територію установи. Там визнають, що поліцейські «застосували спеціальні засоби», щоб відтіснити людей і відновити громадський порядок.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 341 ККУ — захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років затримали.

«Закликаємо громадян дотримуватися чинного законодавства та не перешкоджати правоохоронним органам у виконанні ними своїх службових обов’язків», — додали в поліції.