У Вінниці вночі люди протестували під стадіоном, куди ТЦК нібито звіз чоловіків. Що каже поліція

Пізно ввечері 1 серпня вінничани зібралися біля місцевого стадіону та вимагали випустити чоловіків, яких туди нібито звозили співробітники ТЦК.

Про це пише «Суспільне».

Люди почали збиратися близько 23:00 під стінами стадіону «Локомотив» після того, як у мережі з’явилася відеотрансляція, на якій видно, як натовп вимагає випустити чоловіків, яких там, ймовірно, утримують. На відео також зафіксовано, як люди намагаються прорватися крізь двері, скандують: «Виходьте, хлопці!», а правоохоронці проводять затримання.

Місцева жителька розповіла, що за воротами утримують друга її батька: «Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги».

За даними місцевого медіа «20 хвилин», вранці того дня на стадіон привезли приблизно 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів. Увечері до об’єкта почали підходити їхні жінки та родичі.

Згодом «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що незадовго до завершення комендантської години, близько 04:40, чоловіків, які перебувають на території стадіону, почали вивозити.

Що каже поліція

За даними місцевої поліції, військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

Надалі група людей, зокрема представники неназваної громадської організації, прибули до ТЦК й вимагали відпустити чоловіка — у них стався конфлікт з військовослужбовцями.

До установи підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. Людей відтіснили за територію обʼєкта.