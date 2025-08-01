Кількість загиблих від атаки по Києву зросла до 28 людей (оновлено)

Кількість загиблих через удар росіян по Києву в ніч проти 31 липня зросла до 28 (оновлено о 08:42). Серед них троє дітей.
Про це повідомляють ДСНС і начальник Київської МВА Ткаченко.
Постраждали 159 людей, зокрема 16 дітей. До ліквідації наслідків залучили 180 рятувальників і 60 одиниць техніки. З місця проведення робіт вивезли понад 2 000 тонн уламків.
- У ніч проти 31 липня РФ атакувала Україну 8 крилатими ракетами «Іскандер-К» і 309 дронами. Основним напрямком удару був Київ. ППО знешкодила 3 крилаті ракети «Іскандер-К» і 288 дронів.
- Через атаку постраждали будівлі Національної кіностудії імені Олександра Довженка та Київського ісламського культурного центру.
- Мер Віталій Кличко оголосив 1 серпня днем жалоби. Цього дня у столиці заборонені будь-які розважальні заходи.