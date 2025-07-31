WSJ: Республіканці в Сенаті пропонують створити фонд, щоб фінансувати зброю для України

Два високопоставлені сенатори-республіканці 30 липня представили план, який дозволить європейським партнерам фінансувати передачу американської зброї та військової техніки Україні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на помічників республіканців у Сенаті.

«Закон про мир» запропонували сенатори-республіканці Роджер Вікер та Джим Ріш. Це наразі найдетальніший опис того, як Трамп міг би реалізувати свій новий план постачання зброї Україні за рахунок європейських коштів. Вікер очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, а Ріш — Комітет із закордонних справ, що надає законопроєкту ваги на Капітолійському пагорбі.

Документ передбачає створення фонду в Міністерстві фінансів США для прийому грошей від союзників. Міністр оборони США потім міг би використовувати цей фонд для виплат підрядникам за поповнення американських арсеналів, щоб Пентагон міг продовжувати надсилати зброю до України, не підриваючи військову готовність Америки. На початку липня Пентагон під цим приводом тимчасово призупиняв допомогу Україні.

Помічники сенаторів заявили, що сподіваються створити стабільне джерело фінансування приблизно на $5—8 мільярдів на рік. Серед ймовірних донорів будуть Німеччина та Велика Британія.

Європейські партнери вже платять американським підрядникам за виробництво нової зброї для України. Очікується, що цей процес продовжиться, але він може вимагати років. Сенатор Вікер заявив, що «Закон про мир» надає Трампу та союзникам по НАТО додаткову можливість пришвидшити доставку військової допомоги Україні, використовуючи існуючі запаси США.

За словами помічників, Вікер обговорив пропозицію з Білим домом, який загалом позитивно поставився до неї. Проєкт планують ухвалити пізніше цього року як частину щорічного законопроєкту про оборонну політику, який розробляє комітет Вікера.

Що відомо про зброю для України

США та НАТО 14 липня домовилися про поставки зброї Україні. Трамп казав про «найсучаснішу зброю» на «мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет. Деталей про види озброєння не уточнювали.

План, який США узгодили з НАТО, передбачає, що європейські країни передадуть Україні зброю, зокрема системи Patriot, зі своїх наявних запасів, щоб її можна було використати якнайшвидше. Згодом ці країни придбають заміну у США. Вже відомо, що Німеччина закупить у США дві системи Patriot для України. Рішення про передачу ухвалять протягом «кількох днів або тижнів».

Після того як Трамп оголосив про угоду, видання Axios із посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю на майже $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.