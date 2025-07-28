В Україні заблокували канали російської журналістки Латиніної та бізнесмена Балашова

Відеохостинг YouTube заблокував на території України ще три канали, які поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Під блокування потрапили:
- канал російської журналістки Юлії Латиніної;
- два канали колишнього народного депутата й бізнесмена Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України.
Проти цих людей запроваджено санкції РНБО, які президент увів у дію 20 липня 2025 року.
- «Бабель» раніше розповідав, як Балашов розказує нісенітниці про війну, виправдовує Путіна і ховається від кримінальних справ у США.