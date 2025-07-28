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В Україні заблокували канали російської журналістки Латиніної та бізнесмена Балашова

Автор:
Ольга Березюк
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Відеохостинг YouTube заблокував на території України ще три канали, які поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Під блокування потрапили:

  • канал російської журналістки Юлії Латиніної;
  • два канали колишнього народного депутата й бізнесмена Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України.

Проти цих людей запроваджено санкції РНБО, які президент увів у дію 20 липня 2025 року.

  • «Бабель» раніше розповідав, як Балашов розказує нісенітниці про війну, виправдовує Путіна і ховається від кримінальних справ у США.