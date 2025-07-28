Адвокат олігарха-втікача Плахотнюка каже, що той погодився на екстрадицію до Молдови. Кишинів спростовує

Молдовський олігарх Володимир Плахотнюк «безумовно погоджується» на екстрадицію до Молдови.

Про це заявив його адвокат Лучіан Рогак, повідомляє медіа IPN.

Захист Плахотнюка зазначає, що той офіційно подав таку заяву, що нібито підтверджує бажання екслідера Демократичної партії Молдови «відкрито співпрацювати з міжнародним правосуддям».

«Процедури триватимуть відповідно до міжнародних норм, а будь-яке остаточне рішення належатиме компетентним органам Греції», — каже Рогак.

Водночас Кишинів 28 липня спростував цю інформацію. За даними Генеральної прокуратури країни, Володимир Плахотнюк не дав своєї згоди на екстрадицію з Греції до Молдови. Ці відомості правоохоронцям надав Апеляційний суд Афін, що розглядає процедуру.

Олігарха Плахотнюка і колишнього депутата Демократичної партії Молдови Костянтина Цуцу затримали в аеропорту грецької столиці 22 липня. Це зробили на підставі запитів, переданих через Інтерпол. Згодом Плахотнюку призначили запобіжний захід у вигляді арешту терміном 40 діб. Це рішення може бути оскаржене.

Хто такий Володимир Плахотнюк

Плахотнюк — найбагатша людина Молдови, перший віцеспікер парламенту Молдови (з 30 грудня 2010 до 15 лютого 2013). Двічі був депутатом молдовського парламенту. Його Демократична партія була при владі з 2014 року, але згодом через корупцію та скандали дискредитувала себе. На останніх парламентських виборах у 2021 році вона не змогла пройти до парламенту.

Він утік з Молдови в червні 2019 року, довгий час жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним.

У Молдові на його імʼя видали ордери на арешт за трьома кримінальними справами, серед яких співучасть у крадіжці мільярда доларів з молдовських банків у 2014 році. У Молдові його також вважають причетним до спроби дестабілізації країни. Інтерпол 7 лютого 2025 року оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.

Плахотнюк перебуває під санкціями США та Євросоюзу.