У Греції затримали молдовського олігарха-втікача Плахотнюка

У Греції затримали молдовського олігарха-втікача, колишнього лідера Демократичної партії, відомого в минулому як «володар Молдови», Володимира Плахотнюка.

Про це повідомила поліція Молдови.

«Офіційні канали звʼязку Інтерполу з Афін, Греція, повідомили нам, що затримано двох громадян Молдови. Один з них Володимир Плахотнюк», — йдеться в повідомленні.

Молдовське медіа NewsMaker стверджує, що другим затриманим виявився колишній молдовський депутат, один із соратників Плахотнюка Костянтин Цуцу. Видання зазначає, що Цуцу в Молдові звинувачують у незаконному збагаченні та внесенні неправдивих даних у декларації про доходи.

Хто такий Володимир Плахотнюк

Плахотнюк — найбагатша людина Молдови, перший віцеспікер парламенту Молдови (з 30 грудня 2010 до 15 лютого 2013). Двічі був депутатом молдовського парламенту. Його Демократична партія була при владі з 2014 року, але згодом через корупцію та скандали дискредитувала себе. На останніх парламентських виборах у 2021 році вона не змогла пройти до парламенту.

Він втік з Молдови в червні 2019 року, довгий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним.

У Молдові на його імʼя видали ордери на арешт за трьома кримінальними справами, серед яких співучасть у крадіжці мільярда доларів з молдавських банків у 2014 році. У Молдові його також вважають причетним до спроби дестабілізації країни. Інтерпол 7 лютого 2025 року оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.

Плахотнюк перебуває під санкціями США та Євросоюзу.