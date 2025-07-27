Литва готова виділити €30 мільйонів на Patriot для України

Литва готова виділити до €30 мільйонів на закупівлю додаткових комплексів протиповітряної оборони Patriot для України.

Про це повідомила міністерка оборони країни Довілє Шакалєнє після зустрічі у Вашингтоні зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом.

«Під час зустрічі я також висловила підтримку рішенню президента Дональда Трампа постачати американську зброю Україні за повного фінансування з боку союзників по НАТО. Литва теж готова долучитися до поставок систем Patriot Україні — ми плануємо виділити на це до €30 мільйонів», — написала вона.

Що відомо про зброю для України

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння та яку суму йдеться. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю на мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет. За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США.

Після того як Трамп оголосив про угоду, видання Axios із посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю на майже $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.

Відомо, що Німеччина надішле Україні батареї ППО Patriot, а взамін купить такі ж у США. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін і Вашингтон ухвалять рішення про передачу двох американських систем ППО Patriot Києву «протягом кількох днів або тижнів». Також відомо, що ще одну систему для України готова оплатити Норвегія. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно 10 таких систем і зараз шукають фінансування.