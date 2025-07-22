Працівника НАБУ, якого підозрюють у роботі на ФСБ, відправили під варту

Шевченківський районний суд міста Києва відправив під арешт на два місяці працівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ), підозрюваного в роботі на російську спецслужбу.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Йдеться про співробітника закритого підрозділу «Д-2» Центрального апарату НАБУ, який, на думку слідства, шпигував для ФСБ та через посередника — завербованого агента російських спецслужб Дмитра Іванця — передав інформацію про українських правоохоронців та цивільних.
Задокументовано щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом. За кожну таку передачу підозрюваний отримував кошти на свою банківську картку.
- Про затримання «крота» з НАБУ повідомили 21 липня. Йому оголосили підозри в держзраді та несанкціонованих діях з інформацією. Чоловіку загрожує 15 років увʼязнення.
- Водночас у НАБУ кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого «крота», однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.
- Затримання співробітника «Д-2» сталось на тлі масових обшуків у НАБУ, які стосувались 15 їхніх співробітників. У Бюро заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).