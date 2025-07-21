Британія ввела санкції проти майже 140 суден тіньового флоту РФ

Велика Британія 21 липня запровадила нові санкції проти 137 суден тіньового флоту РФ.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

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Як зазначили в британському уряді, ці санкції мають на меті перекрити надходження нафтових коштів до «військової скарбниці» Путіна і паралізувати дії його ослабленого «тіньового флоту».

Нові обмеження, зокрема, торкаються 135 танкерів, які з початку 2024 року незаконно перевезли вантажів на суму $24 мільярди.

Також під санкції потрапила компанія INTERSHIPPING SERVICES LLC, яка реєструє судна тіньового флоту під прапором Габону, що щороку транспортують товарів на $10 мільярдів в інтересах Росії.

Ще однією ціллю стала LITASCO MIDDLE EAST DMCC, пов’язана з російським нафтовим гігантом «Лукойл», яка бере участь у перевезенні великих обсягів російської нафти тіньовими маршрутами.