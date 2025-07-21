Британія ввела санкції проти майже 140 суден тіньового флоту РФ

Велика Британія 21 липня запровадила нові санкції проти 137 суден тіньового флоту РФ.
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Як зазначили в британському уряді, ці санкції мають на меті перекрити надходження нафтових коштів до «військової скарбниці» Путіна і паралізувати дії його ослабленого «тіньового флоту».
Нові обмеження, зокрема, торкаються 135 танкерів, які з початку 2024 року незаконно перевезли вантажів на суму $24 мільярди.
Також під санкції потрапила компанія INTERSHIPPING SERVICES LLC, яка реєструє судна тіньового флоту під прапором Габону, що щороку транспортують товарів на $10 мільярдів в інтересах Росії.
Ще однією ціллю стала LITASCO MIDDLE EAST DMCC, пов’язана з російським нафтовим гігантом «Лукойл», яка бере участь у перевезенні великих обсягів російської нафти тіньовими маршрутами.
- ЄС 18 липня ввів 18-й пакет санкцій проти Росії. Він, серед іншого, передбачав зниження граничної ціни на сиру російську нафту з $60 до $47,6 за барель.
- Того ж дня Британія також долучилась до зниження цінової стелі на російську нафту.