Медіа: ЄС вперше наклав санкції на китайські банки через допомогу Росії

Європейський Союз у 18-му пакеті санкцій проти Росії запровадив обмеження проти двох невеликих китайських банків. Це сталося за тиждень до саміту ЄС — Китай.

Про це пише South China Morning Post, з посиланням на дипломатичні джерела.

Джерела підтвердили, що санкції ввели проти двох регіональних банків з міст поблизу кордону Китаю з Росією: Suifenhe Rural Commercial і банк Heihe Rural Commercial. Цей крок може призвести до відповідних заходів з боку Китаю, який за лаштунками активно лобіював, щоб банки виключили з пакета.

Під час зустрічі на початку липня з верховною представницею Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Каєю Каллас міністр закордонних справ Китаю Ван І «три чи чотири рази» попереджав її, що на включення банків буде реакція. У Брюсселі китайські дипломати, зокрема посол Цай Рун, провели «відвертий обмін думками» з посадовцями ЄС, щоб спробувати запобігти внесенню китайських банків до списку.