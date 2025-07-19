Після скорочення програм USAID у Зімбабве потроїлася смертність від малярії

Скорочення програм USAID, яке в січні розпочала адміністрація президента США Дональда Трампа, загрожує кільком десятиріччям прогресу в боротьбі з малярією. У Зімбабве у 2025 році зареєстрували 115 спалахів, порівняно з лише одним минулого року.

Про це пише The Guardian.

У 2024 році USAID виділив $270 мільйонів на програми охорони здоровʼя та сільського господарства в Зімбабве. Січневе скорочення, яке включало фінансування програм боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІД і малярією, паралізувало Програму ентомологічної підтримки Зімбабве в боротьбі з малярією.

Міністерство охорони здоровʼя Зімбабве повідомляє, що загальна кількість випадків малярії зросла на 180% за перші чотири місяці 2025 року. Кількість смертей, повʼязаних з малярією, зросла на 218%: із 45 за цей же період у 2024 році до 143 у 2025 році. Станом на 26 червня кількість випадків малярії зросла до 119 648, а 334 людини померли. Діти віком до пʼяти років становлять 14% від загальної кількості випадків малярії.