Україна отримала більшість із 49 танків Abrams, які обіцяла Австралія

Україна вже отримала більшість танків M1A1 Abrams із 49, які пообіцяла Австралія. Останню партію поставлять «найближчими місяцями»

Про це повідомило Міноборони Австралії.

Першу партію танків M1A1 Abrams австралійської армії завантажили на судно в Австралії для подальшої доставки в Україну 7 травня цього року.

Разом з технікою до поїздки приєдналися і кілька танкістів армії Австралії — вони мали допомогти із завантаженням і розвантаженням техніки. Згодом танки прибули в один з європейських портів.

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У Міноборони Австралії також зазначили, що в серпні країна відправить до Європи літак E-7A Wedgetail Королівських повітряних сил, щоб допомогти захистити важливий міжнародний коридор для допомоги Україні.