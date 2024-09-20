Медіа: Україна може отримати від Австралії списані танки Abrams на $550 мільйонів

Україна незабаром може отримати від Австралії списані танки Abrams вартістю $550 мільйонів. Уряд Австралії зараз працює з адміністрацією США над планом з відправки цих танків на поле бою.

Про це пише видання The Sydney Morning Herald.

У липні Австралія списала 59 танків M1A1 Abrams американського виробництва, які ніколи не використовували в боях, щоб замінити їх на новіші моделі. Також цього року уряд списав вертольоти MRH-90 Taipan замість того, щоб надати їх на запит України.

Українська громада Австралії висловила обурення тим, що списане військове обладнання, включно з патрульними машинами та надувними човнами, виставлють на онлайн-аукціони для автолюбителів, замість того щоб відправити їх Україні.

Ще в лютому міністр оборони Австралії Річард Марлз наполягав на тому, що відправка танків в Україну «не стоїть на порядку денному». Однак зараз помʼякшив свою риторику, заявивши в серпні, що «існує ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України».

Урядові джерела розповіли журналістам, що Марлз вивчає, яким чином поставка танків може відбутися відповідно до правил експорту оборонної продукції США, оскільки ці машини американського виробництва.