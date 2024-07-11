Австралія надасть Україні свій найбільший пакет військової допомоги

Австралія надасть Україні військову допомогу на $250 мільйонів — це її найбільший пакет від початку повномасштабної війни.
Про це передає австралійський мовник ABC.
Пакет включатиме керовані ракети і ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси.
Також Австралія направить персонал для нового командування НАТО у Вісбадені (NSATU), яке створюють для координації поставок військової техніки Україні та підготовки українських військ.
Президент Володимир Зеленський подякував Австралії за оголошений оборонний пакет. Це сталося на зустрічі в п’ятисторонньому форматі з лідерами індо-тихоокеанських держав – партнерів НАТО
Попередній пакет військової допомоги Австралія оголосила у квітні — на $100 мільйонів, і за половину суми запланували купити велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів. Ще $30 мільйонів спрямували на безпілотники в межах Коаліції дронів.
- Саміт НАТО розпочався 9 липня у Вашингтоні, округ Колумбія, і тривав до 11 липня. Окрім членів Альянсу, на захід запросили міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників — очільники МЗС Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. На саміті була присутня й Україна.