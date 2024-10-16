Австралія передасть Україні «десятки» танків Abrams

Австралія відправить в Україну «десятки» австралійських танків Abrams в рамках пакета військової допомоги на $245 мільйонів.

Про це пише ABC News.

Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой поінформує свого українського колегу про останній пакет підтримки на зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, яка відбудеться цього тижня.

Австралія нещодавно отримала 75 танків оновленої моделі M1A2, вони замінять 59 танків Abrams M1A1, які ніколи не використовували в боях. ABC News пише, що для передачі старих Abrams M1A1 «третій країні» Австралія має отримати дозвіл від США.

Деякі з танків, які Австралія хоче передати Україні, потребуватимуть ремонту або їх можна буде використати для запчастин.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко вже відреагував на інформацію про поставку танків для України, назвавши цей крок «значним внеском», що врятує життя в його країні. За його словами, в Україні є бійці, які вміють користуватися Abrams M1A1, адже минулого року Україна отримала такі танки від США.

«Та броня, яку вони мають, ракети, які вони також використовують, будуть величезною допомогою українцям на полі бою, особливо там, де ми будуємо ці лінії оборони», — заявив Мірошниченко.

Український консультант з питань оборони Джей Сі Додсон каже, що танки прибуватимуть на фронт швидше, ніж зазвичай.

«Одним з унікальних елементів австралійських танків є те, що вони в досить хорошому робочому стані. Той факт, що українці вже мають кілька M1A1 на театрі бойових дій від союзників, говорить про те, що там є хороший логістичний ланцюжок, а також певна підготовка», — сказав він.