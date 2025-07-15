«Зеленський не повинен бити по Москві». Трамп каже, що США не планують дати Києву далекобійні ракети

Дональд Трамп заявив, що США не планують надавати Україні далекобійні ракети. Американський президент каже, що «Зеленський не повинен бити по Москві».

Його слова передають Sky News та головна кореспондентка Білого дому і ведуча програми на телеканалі CNN Кейтлан Коллінз.

Президент США додав, що він «ні на чиєму боці» і просто хоче «зупинити вбивства». Трамп каже, що він на «боці людства». Він також наголосив, що «подивиться, що станеться з президентом Путіним». Президент США не вважає, що дедлайн в 50 днів для РФ на угоду з Україною це довго. Каже: якщо через зазначений термін цього не станеться, США введуть проти РФ мита та «інші» санкції.

Ці заяви відбулися на тлі публікації FT де йшлося, що Трамп запитав Зеленського, чи може Україна бити по Москві та Петербургу, і підтримав стратегію, як «змусити [росіян] відчути біль». Речниця Білого дому сказала, що Трамп не закликав до подальших убивств, а його слова вирвали з контексту.

Проте ще низка медіа написала про це питання президента США до Зеленського, зокрема CNN та WSJ. Телеканал, посилаючись на американського посадовця та представника Білого дому, пише, що це питання було одним із багатьох, які президент поставив і, схоже, його порушували мимохідь.

WSJ посилається на українського чиновника і каже, що Зеленський під час розмови натякнув, що Україні потрібна далекобійна високоточна американська зброя, яка зробить удари всередині Росії більш руйнівними.

Проте специфічний стиль спілкування Трампа часто ускладнює розуміння того, що саме він має на увазі, тому «кожен чує те, що хоче почути».

Що відомо про зброю для України

США та НАТО 14 липня домовилися про постачання зброї Україні. Трамп казав про «найсучаснішу зброю» на «мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет. Деталей про види озброєння не уточнювали.

План, який США узгодили з НАТО, передбачає, що європейські країни передадуть Україні зброю, зокрема системи Patriot, зі своїх наявних запасів, щоб її можна було використати якнайшвидше. Згодом ці країни придбають заміну у США. Вже відомо, що Німеччина закупить у США дві системи Patriot для України. Рішення про передачу ухвалять протягом «кількох днів або тижнів».

Після того як Трамп оголосив про угоду, видання Axios із посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю на суму майже $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.

